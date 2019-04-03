بالصور.. محافظ قنا يتفقد مشروعات منطقة "هو" الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، منطقة "هو" الصناعية بمدينة نجع حمادي لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بها.

استهل الهجان جولته للمنطقة بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة.

وذكر محافظ قنا أن مجمع الصناعات يضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترًا و480 متر تقريبا، مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى أعمال التنفيذ بالمشروع.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمنطقة تصل إلى حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 آلاف فرصة غير مباشرة.