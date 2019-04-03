الأمن يُخلي العقارات المجاورة لعقار الزاوية الحمراء المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
أخلت أجهزة الأمن بالقاهرة، 4 عقارات مجاورة لعقار الزاوية الحمراء المنهار، بعد وفاة شخص، وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار ماسورة غاز، أحدثت خللا في المبنى؛ ما أدى لانهياره.
وكشفت التحريات الأولية أن العقار انهار بشكل جزئي، فيما تم إخلاء العقارات المجاورة؛ تحسبا لأي طارئ.
وانتشر رجال الدفاع المدني والإنقاذ البري لرفع الأنقاض، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى معهد ناصر والمستشفيات لتلقي العلاج.
تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة والتحقيق، وكلف محافظ القاهرة نائبه لقطاع الشمال، بالتوجه لمقر الحادث، وإعداد تقرير عن الواقعة.
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