كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثية إلى الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية إلى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة .

ووزع الهلال الأحمر الإماراتي 250 سلة غذائية على المواطنين والنازحين في منطقة قضبة التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة .

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وعبّر مواطنون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وما يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي من مساعدات إغاثية ومشاريع خدمية للسكان والنازحين في الحديدة .

وأضافوا أن هذه المواد الإغاثية جاءت في وقتها المناسب لسد إحتياجاتهم وتلبي طلباتهم وللتخفيف من معاناة الأهالي بسبب تدهور الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع بفعل الممارسات الحوثية بحق المواطنين في كافة مناطق الساحل الغربي .

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية لأبناء الحديدة في إطار الدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي والتي سبق وأن قدمت قوافل إغاثية وإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار الدمار الذي خلفته مليشيات الحوثي والعمل على إعادة تطبيع الحياة للمواطنين على إمتداد الساحل الغربي .