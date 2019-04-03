انت الان تتابع تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 09:50 صباحاً - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر، صباح الأربعاء، بنيران إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن محاولة طعن جرت قرب حاجز "حوارة" شمالي الضفة الغربية، دون مزيد من المعلومات.

في حين أفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة "الأناضول" أنها نقلت مصاباً بالرصاص الحي من مفترق بلدة "بيتا" (أُعلن استشهاده لاحقاً)، جنوبي نابلس (شمال).

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وأكدت المصادر وجود مصاب ثانٍ ما يزال في المكان، مشيرةً إلى أن الجيش منع الطواقم الطبية من إجلائه لتلقي العلاج.

وعلى الصعيد ذاته، أفاد شهود عيان للوكالة بأن مستوطناً إسرائيلياً هو من أطلق النار تجاه الفلسطينيين بشكل مباشر، ممَّا أدى لإصابتهما.

وصعّد المستوطنون مؤخراً من اعتداءاتهم وهجماتهم بحق الفلسطينيين في الضفة.