شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات البنوك التجارية ترتفع على حكومة قطر والان مع التفاصيل
صعدت مطالبات البنوك على حكومة قطر، من 300.4 مليار ريال قطري «82.5 مليار دولار»في يناير/كانون الثاني الماضي.
وارتفعت مطالبات البنوك التجارية على حكومة قطر في فبراير الماضي، لأعلى مستوى منذ مارس 2018، وسط زيادة حادة في توجه الحكومة للاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، فيما أصدر مصرف قطر المركزي، أمس الثلاثاء، أذون خزانة نيابة عن الحكومة بقيمة إجمالية 600 مليون ريال «164.9 مليون دولار».
وقال المصرف المركزي في بيانات حديثة صادرة، أمس، إن إجمالي المطالبات من جانب البنوك على الحكومة القطرية، بلغت في فبراير الماضي 317.3 مليار ريال «87.2 مليار دولار».
بذلك، تكون حكومة قطر قد توجهت للبنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 16.9 مليار ريال قطري «4.7 مليار دولار» بين شهري يناير وفبراير 2019.
من جهة أخرى، أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة نيابة عن الحكومة بقيمة إجمالية 600 مليون ريال «164.9 مليون دولار».
وقال المصرف، في بيان أمس، إن الأذون توزعت على 3 إصدارات متفاوتة الاستحقاق، الأول بقيمة 300 مليون ريال «82.4 مليون دولار» لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 2.46 بالمائة.والإصدار الثاني لأجل 6 شهور بقيمة 200 مليون ريال «55 مليون دولار» وسعر فائدة 2.52 بالمائة، والثالث لأجل 9 شهور بقيمة 100 مليون ريال «27.48 مليون دولار» وسعر فائدة 2.58 بالمائة.وذكر المصرف أن أذون الخزانة تلك تأتي في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية ، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية -
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