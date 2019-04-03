شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التعليم بسيئون يحتفل باليوم العالمي للتوحد والان مع التفاصيل

بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، وجمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بوادي حضرموت، أمس الثلاثاء، حفلا خطابيا وتكريميا، تحت شعار (العطاء والانجاز بالامكانيات البسيطة).

وثمن المهندس هشام السعيدي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جهود المعلمات والعاملين بمركز الأمل في تأهيل أطفال التوحد، وتحملهم الجهود في إعادة تأهيل هذه الشريحة من المجتمع.

من جانبه أكد رئيس الجمعية المهندس عبدالله القفيل، على أهمية الاهتمام برعاية أطفال التوحد والعمل على دمجه مع أقرانه، مستعرضا جهود الجمعية في عملية التأهيل والدمج بحالات التوحد في الحياة الاجتماعية.