التحالف يبحث تدخل إيران وقلق فرنسي ألماني بريطاني من نشاطها الصاروخي

التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، القيادة المشتركة ورئيس «لجنة الجزاءات» في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار 2140، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات، شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد

Advertisements

إلى ذلك، أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن القلق من أن يكون نشاط إيران الصاروخي الباليستي الأحدث، جزءاً من اتجاه لتطوير صواريخ قادرة على حمل سلاح نووي.

وقال سفراء الدول الأعضاء الثلاث في مجلس الأمن في خطاب إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريس، أمس، إن أحدث عمليات عرض وإطلاق صواريخ باليستية إيرانية لها تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأضافت الدول الغربية أن أنشطة إيران «لا تتسق» مع القرار 2015 من مجلس الأمن الذي يدعوها لعدم تنفيذ أي تحرك يتضمن صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية، مشيرة إلى إطلاق طهران قمر «دوستي» الصناعي، وكشفها عن صاروخ «دزفول» الباليستي. -