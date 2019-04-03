الان تتابع أمريكا لأردوغان: عليكم القبول بنتائج الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
طالب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو تركيا بالقبول بنتائج الانتخابات المحلية.ونقلت وكالة بلومبرج عن بالادينو القول أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساسية لأي ديمقراطية، وهذا يعني القبول بنتائج الانتخابات الشرعية، ونحن لا نتوقع أقل من ذلك من جانب تركيا، التي لديها تقليد فى هذ المجال منذ فترة طويلة وتفخر به.
وأضاف بالادينو أن حصول تركيا على منظومة الصواريخ اس 400- الروسية” سوف يعرض مشاركة تركيا في برنامج الحصول على معدات طائرات “إف35-” للخطر”.
وكان فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تغريدة مساء أمس ” نطالب جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، باحترام العملية القانونية والنأي عن اتخاذ أي خطوات ربما تفسر بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا لأردوغان: عليكم القبول بنتائج الانتخابات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.