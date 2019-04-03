شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب متفائل بـ«تقاسم الأعباء» في حلف شمال الأطلسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الثلاثاء)،إن تحسنًا طرأ على تقاسم تكاليف الدفاع بين الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه أضاف أنه يأمل في أن ينفق الأعضاء المزيد في المستقبل.

وأضاف الرئيس ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج:«لقد عملنا معًا لحمل بعض حلفائنا على أن يدفعوا نصيبهم العادل. هذا يسمى تقاسم الأعباء». وأفاد أنه يود أن ينفق أعضاء الحلف أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لديهم على الدفاع.