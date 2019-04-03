شكرا لقرائتكم هوك: إيران تخسر 30 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول أميركي إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد #النفط_الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.

وفي حين حددت #الولايات_المتحدة هدفا يتمثل في وقف صادرات إيران من النفط تماما، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني للسماح لها باستيراد الخام الإيراني.

وتجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاليا مشاورات مع الدول قبل موعد انتهاء سريان الإعفاءات الذي يحل في الخامس من مايو/ أيار.

العقوبات أخرجت 1.5 مليون برميل

وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك للصحافيين: "منحنا ثمانية إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد اليوم أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن".

ولم يحدد المبعوث الأميركي الدول الثلاث.

وأضاف: "ثمة أوضاع أفضل في السوق تسمح لنا بتسريع خطانا نحو الصفر. لا نسعى إلى منح أي إعفاءات أو استثناءات من نظام عقوباتنا".

وأفاد هوك أن #العقوبات_النفطية_الأميركية المفروضة على إيران، أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ مايو/أيار 2018.

30 مليون دولار خسارة يومية

وأضاف: "هذا حرم النظام من إيرادات تزيد كثيرا على 10 مليارات دولار، وهي خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار يوميا".

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وبلغت أسعار #النفط أمس أعلى مستوياتها منذ بداية 2019، واقترب خام برنت من 70 دولارا للبرميل، وسط احتمالات بفرض مزيد من العقوبات على إيران وحدوث حالات تعطل جديدة في فنزويلا، ما قد يعزز تأثير تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة أعلى مستوى في الجلسة عند 69.52 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وارتفع برنت 36 سنتا أو 0.52 بالمئة ليبلغ عند التسوية 69.37 دولار للبرميل.

تمديد الإعفاءات؟

ويرى بعض المحللين أن من المرجح أن تمدد الإدارة الأميركية الإعفاءات الممنوحة إلى الدول الخمس المتبقية لإرضاء الصين والهند، أكبر مشترين للنفط الإيراني، وتقليص فرص ارتفاع أسعار الخام.

وقال محللون في الولايات المتحدة من يوراسيا جروب في يناير/كانون الثاني، إن من المرجح منح الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا إعفاءات قد تحد من صادرات النفط الخام الإيرانية لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا. ويعني ذلك حذف إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الإعفاءات.

وذكر هوك أن 23 دولة كانت تستورد النفط الإيراني خفضت وارداتها إلى الصفر.

وأضاف "في ظل نزول أسعار النفط بالفعل عن مستواها حين أعلنا عن العقوبات واستقرار الإنتاج العالمي، فإننا نتحرك على المسار السريع صوب وقف جميع مشتريات الخام الإيراني".

وكان مسؤول كبير في إدارة ترمب أبلغ الصحافيين الأول من أمس أن الحكومة الأميركية تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاعات من اقتصادها لم تخضع لعقوبات من قبل.

وذكر المسؤول أن الإدارة تستهدف فرض العقوبات الجديدة مع اقتراب مرور عام على إعلان ترمب في مايو/أيار الماضي انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي المبرم في 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية.