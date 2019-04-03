رأى ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في حديث إذاعي ان "الكلام عن إعادة النظر بسلسلة الرواتب كلام سخيف وغير عملي وموسم ​محاربة الفساد​ تمثيلية سمجة لأنه يقتصر على الصغار أما الفاسدون الكبار فهم محميون وهم القانون ولا إصلاح بوجودهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الكلام عن إعادة النظر بسلسلة الرواتب كلام سخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.