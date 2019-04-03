غوايدو عبر عن خشيته من التعرض للخطف أو الاعتقال بعد رفع الحصانة عنه

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، عن خشيته من التعرض للخطف أو الاعتقال في الأيام المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وأشار غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا: "قد يحاولون خطفي، تعلمون كيف يتصرف النظام".
ولفت، في خطاب أمام مؤيديه، إلى أنه في صياغة الجمعية التأسيسية لا يوجد أي بند يتضمن حكم رفع الحصانة البرلمانية، وأضاف أنه "غدا سيواصل العمل والخروج للشعب الفنزويلي".
وكانت الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، قد وافقت، على سحب الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.
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