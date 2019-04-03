إمرأة ترشق نتانياهو وزوجته بالبندورة في السوق

نشرت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية فيديو يظهر إمرأة ترشق رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وزوجته سارة، بالطماطم أثناء زيارته لسوق "هاتكفا"في ​تل أبيب​ أمس. وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قام نتانياهو بجولة خاطفة في السوق، ووسط هتافات "بيبي ملك إسرائيل" و "إيدا سارة"، تعرّض نتانياهو لرشق بالبندورة وكان محاطا بالعشرات من الحراس ورجال ​الأمن​. وبعد السوق ذهب ​نتنياهو​ إلى متنزه بات يام في تل أبيب.

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