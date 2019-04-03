الخارجية المكسيكية: سلطات اميركا لم تطلب منّا منح اللجوء لمادورو

أكد وزير الخارجية ​المكسيك​ي مارسيلو إبرارد، أن ​السلطات الأميركية​ لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، مشيرا الى "أننا لم نتلق أي اقتراح حول منح حق اللجوء لمادورو. وفي الحقيقة، لا أعرف بعد عن وجود مثل هذه الخطط. المكسيك تلمس وجود ضرورة للحوار والتواصل والسير قدما في محاولة إيجاد مخرج دون أزمة إنسانية كبيرة في ​فنزويلا​" .

ولفت إلى أن بلاده طالما أبلغت سلطات كاراكاس بقلقها لوضع حقوق الإنسان والحريات في فنزويلا.

وأعلنت المكسيك مرارا أنها لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، رغم عضويتها في "مجموعة ليما" التي تتخذ مواقف سلبية تجاه الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.