كريستين لاغارد: النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية

اشارت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستين لاغارد​ الى إن النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية. ولفتت في لقاء خاص مع "CNBC"، إلى أن الآفاق محفوفة بالمخاطر وعرضة للتأثر بأسواق المال والتوترات التجارية وخروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.

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