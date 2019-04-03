أول أمريكية من أصل أفريقي تفوز بمنصب عمدة مدينة شيكاغو

فازت لوري لايتفوت المحققة الفيدرالية السابقة بمنصب عمدة مدينة ​شيكاغو​ الأميركية بأغلبية ساحقة لتكون أول أميركية من أصل أفريقى تتولى هذا المنصب بالمدينة.

وتعهدت لايتفوت فى تصريحات للصحفيين بتخليص المدينة من ​الفساد​ ومساعدة ذوى الدخول المنخفضة وأفراد الطبقة العاملة، مشيرة إلى أنها تعرضت للتجاهل من جانب الطبقة السياسية الحاكمة فى شيكاغو ، فى رسالة لقيت صداها لدى الناخبين بسبب الفضائح السياسية والصفقات المشبوهة لدى بعض الشخصيات العامة.

وحققت لايتفوت فوزا كبيرا على منافستها تونى بريكوينكل التى كانت رئيسة الحزب الديمقراطى المحلي، ومن المقرر أن تؤدى لايتفوت اليمين القانونية يوم 20 أيار، لتنضم بذلك إلى 7 نساء أخريات من السود ​تولين​ منصب العمدة فى مدن أميركية كبرى من بينها أطلانطا ونيوأورليانز.