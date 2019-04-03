المكسيك تنفي طلب الولايات المتحدة منح اللجوء للرئيس الفنزويلي

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن السلطات الأمريكية لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن الوزير المكسيكي قوله :"لم نتلق أي اقتراح حول منح حق اللجوء لمادورو، ولا توجد لدينا معلومات عن وجود مثل هذه الخطط"، مؤكدا أهمية الحوار والتواصل والسير قدما في محاولة إيجاد مخرج دون أزمة إنسانية كبيرة في فنزويلا .

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وأضاف:إن المكسيك طالما أبلغت سلطات كاراكاس بقلقها لوضع حقوق الإنسان والحريات في فنزويلا.

يذكر أن المكسيك أعلنت مرارا أنها لا تنوي التدخل في الشئون الداخلية لفنزويلا، رغم عضويتها في "مجموعة ليما" التي تتخذ مواقف سلبية تجاه الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

ولم توقع المكسيك على البيانات التي أصدرتها المجموعة بشأن الأزمة الفنزويلية مؤخرا، وفي يناير الماضي أعلنت المكسيك أنها تعترف بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.