الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بجنوب نابلس بحجة تنفيذ عملية طعن

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أصيب شاب فلسطيني بجروح عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه على حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب حاول طعن مستوطن داخل سيارته في الأزمة المرورية وأطلقت قوات الاحتلال النار عليه.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن إطلاق النار وقع على بعد عشرات الأمتار من مفرق بيتا وأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى المكان وأغلقت حاجزي حوارة وزعترا بوجه حركة السير.