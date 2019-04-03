محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الطيارين اللذين كانا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت الشهر الماضي ، اتبعا تعليمات الطوارئ لشركة بوينج لكنهما فشلا في استعادة السيطرة على الطائرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر اطلعت على نتائج التحقيق الأولي أن طاقم الطائرة لم يتمكن من الارتفاع بالطائرة بعد إغلاق نظام الأمان الآلي الذي يدفع مقدمة الطائرة تلقائيا إلى الأسفل بعد مدة قصيرة من إقلاعها.
وأوقف الطياران في البداية تشغيل المحركات الكهربائية التي يقودها النظام الآلي ولكن تمت إعادة تشغيلها لاحقا.
ولم يتضح على الفور سبب تفعيل الطيارين للنظام الآلي.
وتستند هذه التفاصيل إلى البيانات المستخلصة من الصندوقين الأسودين للطائرة، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.
وكان 157 شخصا لقوا حتفهم في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: قائدا الطائرة الإثيوبية المنكوبة فشلا في استعادة السيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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