حدث ليلًا| التموين تُعلن معايير جديدة لحذف غير المستحقين.. واستقالة بوتفليقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، يرصدها "الخليج 365"، كالآتي:

"حيازة 10 أفدنة وسيارة 2015".. 7 معايير جديدة لحذف غير المستحقين من البطاقات

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم.

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"ترشيد المصروفات وتحسين الخدمات".. 5 توجيهات من السيسي للحكومة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

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وزير التموين يرد.. هل يتوقف صرف الخبز بعد حذف غير المستحقين من البطاقات؟

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الخبز للمستبعدين من البطاقات التموينية.

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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يزور القاهرة حاليا.

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مايا مرسي: السيدة المصرية وزيرة اقتصاد المنزل وقاطرة التنمية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار يوم المرأة المصرية لإعلان إعادة هيكلة الأجور، لأن السيدة المصرية هي وزيرة اقتصاد المنزل.

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"إلى المستقبل الأفضل".. نص استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر (صور)

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نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نص استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي أرسلها إلى رئيس المجلس الدستوري الثلاثاء.

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الجزائر تحتفل والأحزاب صامتة في أول ليلة بدون بوتفليقة منذ 20 عامًا

ليلة استثنائية يعيشها الجزائريون، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.

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سوريا.. الأمطار تغمر آلاف الخيام وتعمق مأساة النازحين

غمرت السيول والأوحال خيماً يحتمي فيها أكثر من 40 ألف نازح في شمال غرب سوريا، من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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السودان : دعوات لتظاهرات مليونيه والحكومة ترفع درجة الاستعداد

حث حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي الثلاثاء، القوى المحركة للشارع السوداني وقوى المعارضة , لرفض أية محاولات لإعادة إنتاج النظام الحالي في الخرطوم ,بما في ذلك الانقلاب العسكري ودعاهم لقصر مناشدتهم للجيش السوداني في حماية الشعب ومكتسباته وانحيازه للمطالب الشعبية كجزء من مهامه .

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بومبيو يلغي مشاركته في اجتماع مجموعة الـ7 بفرنسا

ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا المقرر نهاية هذا الأسبوع.

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سياسي تركي: تغييرات "خطيرة" تتبع خسارة أردوغان في أكبر ولايتين

بشكل مفاجئ، خسر تحالف الشعب التركي، الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمام المعارضة المتمثلة في تحالف الأمة، بالانتخابات المحلية، في أكبر ولايتين، أنقرة وإسطنبول، وهو أمر لم يحدث منذ 16 عامًا.

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