"الصرف أول يوليو".. 10 معلومات عن إضافة المواليد الجُدد لبطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، البدء في إدارج المرحلة الأولى من المواليد الجدد على بطاقات التموين - ممن تقدموا بطلبات الإضافة خلال الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي واستوفوا الشروط - منتصف يونيو المقبل، على أن يتم البدء في صرف حصصهم التموينية اعتبارًا منذ الأول من يوليو المقبل.

ويرصد "الخليج 365"، فيما يلي.. كل ما يخص إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية:

1 - بدأ تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد في الأول من أغسطس 2018.

2 - اقتصرت الإضافة على مواليد الفترة منذ الأول من يونيو 2006 وحتى 21 ديسمبر 2015.

3 - فيما تم تحديد الإضافة بـ3 مواليد كحدٍ أقصى على البطاقة التموينية الواحدة.

4 - كما تم تحديد عدة فئات مستحقة للإضافة، هي:

- المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- القُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

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- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا.

- المتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي.

- أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه، بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.

5 - انتهت مهلة إضافة المواليد في الـ 7 من نوفمبر 2018.

6 - تم تلقي ما يقرب من 7 ملايين طلب خلال 3 أشهر.

7 - بدأت وزارتي التموين والإنتاج الحربي في فحص الطلبات المقدمة استعدادًا لقبول من استوفوا الاشتراطات.

8- أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية -أول أمس- البدء في إدارج المرحلة الأولى من إضافة المواليد منتصف يونيو المقبل.

9 - من المقرر أن يبدأ تفعيل الإضافة والبدء في صرف الحصص التموينية للمضافين أول يوليو 2019.

10- تتم إضافة باقي المواليد -ممن قبلت طلباتهم- على عدة مراحل.​