من بين 16 دولة.. عسكريون مغاربة في رواندا

كشفت القيادة الإفريقية للجيش الأمريكي، أفريكوم، توجه عسكريين مغاربة إلى رواندا للمشاركة في مناورات عسكرية في هذا البلد الإفريقي.

وقالت القيادة إن قوات الدفاع الرواندية استضافت هذا الأسبوع مخططين عسكريين من 16 دولة استعدادًا لتمارين «شيرد أكورد» 2019، التي ستجرى برواندا ما بين 14 و29 غشت المقبل.

ويتعلق الأمر بمناورة عسكرية سنوية مشتركة ينظمها الجيش الأمريكي في إفريقيا، المكون البري لأفريكوم، ويجمع القوات الأمريكية وقوات من دول شريكة لتعزيز التعاون الأمني، وتحسين التخطيط والقدرات التشغيلية والقيادية، مع التركيز على عمليات حفظ السلام. وينتظر أن يشارك أكثر من 1200 عسكري وشرطي ومدني في هذه المناورات، يمثلون قرابة 20 دولة من بينها المغرب.