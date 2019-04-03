ميسي يحقق رقما استثنائيا ويتربع على عرش أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في تعادل فريقه برشلونة على نظيره فياريال بنتيجة أربعة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز "البرغوث" الذي شارك بديلا، الهدف الثالث للفريق الكاتالوني من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 6 أهداف أو أكثر من ركلات حرة في مواسم متتالية منذ موسم 2006-2007.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده للنقطة 70 في صدارة الترتيب، وزاد فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.