أبو سنان: إصابة شابين في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان من قرية أبو سنان في جريمة طعن، الليلة الماضية.

وقال مركز حيان الطبي في كفر ياسيف إن الشابين من أبو سنان أصيبا بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما للطعن.

وأضاف أنه بعد تقديم العلاج الأولي للمصابين من قبل الطواقم الطبية، جرى نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة طعن الشابين.