حيفا: تخليص مصابة من سيارة إثر حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة في حادث طرق بين سيارتين وقع في شارع ابن سينا بمنطقة الهدار في مدينة حيفا صباح اليوم، الأربعاء.

وخلصت طواقم الإنقاذ المصابة التي علقت داخل السيارة الخصوصية. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الولية للمصابة ثم جرى نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى أحد مستشفيات المدينة لاستكمال العلاج، ووصفت إصابتها بأنها بين خطيرة ومتوسطة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الطرق.