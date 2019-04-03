"واتساب" تطلق خاصية جديدة لمكافحة الأخبار الكاذبة في الهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المسؤولون عن تطبيق التراسل الشهير "واتساب" التابع لشركة "فيبسوك"، أمس الثلاثاء، إطلاق خدمة خاصة بالهنود مع اقتراب الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من الشهر الحالي، تساهم في الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وقالت "واتساب" إن الخاصية الجديدة تتيح للهنود تحري صحة المعلومات في أحدث محاولات منصة التراسل الشهيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة بعد انتُقدت لدورها في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي.

وأضافت في بيان أنها عملت مع شركة "بروتو" المحلية الناشئة لتصنيف رسائل المستخدمين إلى حقيقية أو كاذبة أو مضللة أو مشكوك فيها. كما ستنشئ الشركتان قاعدة بيانات لمثل هذا المحتوى لتحسين رصد المعلومات المضللة.

Advertisements

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه "واتساب"، التي يستخدمها أكثر من 200 مليون شخص في الهند، انتقادات شديدة لاستغلالها في نشر معلومات مضللة بينما تعمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على منع هذه الظاهرة خاصة في الأوقات الحساسة مثل الانتخابات.

وقالت شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق الإثنين الماضي، إنها حذفت 712 حسابا و390 صفحة في الهند وباكستان بسبب "سلوكيات تفتقر إلى المصداقية" مضيفة أن العديد منها يرتبط بحزب المؤتمر الهندي المعارض بينما ترتبط أخرى بالجيش الباكستاني.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في الهند يوم 11 نيسان/ أبريل ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية يوم 23 أيار/ مايو.