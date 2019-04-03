القسام للإسرائيليين: حكومتكم تكذب عليكم بشأن الجنود الأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الثلاثاء، رسالة مصورة موجهة للإسرائيليين، قالت من خلالها "حكومتكم تكذب عليكم".

وتطرق الفيديو الذي أتى بعنوان "رسالة من الأسرى" للضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام منذ عدة سنوات، والذين ترفض الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو الاستجابة لشروط المقاومة من أجل بدء مفاوضات صفقة تبادل مقابلهم.

ويأتي الفيديو الذي يحكي واقع الضباط والجنود الأسرى لدى القسام قبل نحو أسبوع من انتخابات الكنيست، ومع ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن التفاهمات بين الفصائل وإسرائيل تشمل صفقة تبادل، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس، على لسان مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي للحركة، موسى دودين.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت، أسر أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في تموز /يوليو 2014، فيما اختفت آثار هدار غولدين في الأول من آب/ أغسطس 2014 شرق مدينة رفح، وتقول إسرائيل أنهما قتلا.

Advertisements

وأعلنت كتائب القسام قد أعلنت في 20 يوليو/ تموز 2014 أسرها جندياً إسرائيلياً يدعى شاؤول أرون خلال عملية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن جيش الاحتلال أعلن مقتله.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية، أبرمت في تشرين الأول/أكتوبر 2011، صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية أطلق عليها "وفاء الأحرار"، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرا مقابل إطلاق حماس سراح الجندي غلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها. لكن إسرائيل أعادت في حزيران 2014 اعتقال 67 من الفلسطينيين المفرج عنهم.

وفي تموز/يوليو 2015، سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي أبراهام منغستو، من ذوي الأصول الإثيوبية بقطاع غزة في أيلول 2014) بعد تسلله من السياج الأمني شمال القطاع، ومواطن عربي من النقب يدعى هشام السيد، أما الثالث الذي عبر الحدود إلى قطاع غزة، ويدعى جمعة أبو غنيمة، فلم يتضح بعد ما إذا كان محتجزا لدى حماس أما لا، وينضاف إلى هؤلاء الجنديان غولدين وشاؤول.