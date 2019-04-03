انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: ضغوطي وفرت 140 مليار دولار للناتو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 08:57 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضرورة تحمل مزيد من المسؤولية، مشيراً إلى أن الضغوط التي مارسها مؤخراً أسفرت عن توفير 140 مليار دولار للحلف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده أمس الثلاثاء، مع ينس ستولتنبرغ أمين عام الحلف، عقب لقاء ثنائي جمعهما بالبيت الأبيض في واشنطن التي يزورها الأخير حالياً.

وأشار ترامب إلى أن بلاده قطعت مسافة كبيرة في علاقاتها مع حلف الناتو، منذ وصوله إلى السلطة مطلع العام 2017.

وأكمل في السياق ذاته "والضغوط التي مارستها منذ وصولي إلى السطلة على الدول الأعضاء بالحلف أسفرت عن توفير عشرات مليارات الدولارت للناتو، وهذا الرقم يزداد بشكل سريع إذ تمكنا من جمع 140 مليار دولار".

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واستطرد قائلاً: "لدينا رغبة في جمع 100 مليار دولار أخرى بحلول العام 2020"، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول بالحلف لم تتحمل المسؤولية بما فيه الكفاية، مستشهداً على ذلك بألمانيا، وتحديداً مستشارتها أنغيلا ميركل، قائلاً: ""ألمانيا بأمانة لا تدفع نصيبها العادل".

ودأب رؤساء الولايات المتحدة السابقون على حث أوروبا على تحمل المزيد من المسؤولية عن الدفاع عن أنفسهم وتخفيف العبء الذي يتحمله دافع الضرائب الأمريكي، للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة بوقت طويل.

ويطالب الرئيس الأمريكي دول "الناتو" بمضاعفة الإنفاق العسكري سنوياً من 2% إلى 4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويتمثل الاعتراض الرئيسي لترامب في أن جميع الدول الأعضاء، باستثناء بلاده واليونان وإستونيا وبريطانيا ولاتفيا، لم ترفع بعد ميزانياتها الدفاعية للوصول إلى المستهدف بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها الاقتصادي السنوي من أجل الدفاع بحلول عام 2024.