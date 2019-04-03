شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إنقاذ عامل تعرض للعمل القسري في قطر والان مع التفاصيل

نجح كينيون بقطر في إنقاذ زميل لهم وإنهاء محنته؛ حيث تقطعت به السبل منذ شهور، بعد أن تعرض للعمل القسري والطرد من وكالة توظيف تحضر العمال إلى قطر.

وقال موقع «نيروبي نيوز» الكيني إن الشاب إسحاق كيبروتيتش «20 عاماً» من موروسيوت في مقاطعة ناندي شمال كينيا، ناشد زملاءه الكينيين لمساعدته على العودة إلى دياره، بعد أن تخلت عنه وكالة توظيف اسمها «سامولين» مقرها في الدوحة.

وأشار كيبروتيتش إلى أن الوكالة ساعدته ومجموعة من الكينيين الآخرين في الحصول على عمل في شركة عرفها باسم «إيليت كومباني ليمتد» قبل عامين، وكانت هذه بداية أزمتهم؛ حيث عملوا لمدة شهرين من دون أجر.

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وأضاف «لقد نقلنا في وقت لاحق إلى شركة للحصول على وظيفة. عملنا لمدة شهرين وبضعة أسابيع، ولكن لم يدفع لنا أحد. وطالبنا بالمرتبات، وأبلغنا بأن وكالة توظيفنا حصلت على جميع رواتبنا».

وتمكنت المجموعة من الحصول على وظائف في شركة أخرى، ولكن مشكلات «كيبروتيتش» تضاعفت عقب تعرضه لحادث، بعد أن انزلق وكسر ساقه.ولفت إلى أنه منذ ذلك الحين، لم يكن قادراً على العمل وكان يستضيفه أحد محبي الخير، لكنه لم يستطع الحصول على العناية الطبية اللائقة حتى الآن.

وتابع: ذهبت إلى مكاتب إدارة التحقيقات الجنائية، ووزارة العمل ولكنهم طلبوا تذكرة سفر.

وساعده كينيون في الدوحة في الحصول على تذكرة طيران إلى كينيا، وقال إسحاق: «سأغادر قطر «الأحد». إدارة التحقيقات الجنائية تطلب تصريح السفر الذي نعمل عليه الآن. ولدي بالفعل تذكرة سفر»