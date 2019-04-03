شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة والان مع التفاصيل
أُصيب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، شمالي الضفة الغربية، وفقا للعين الإخبارية.
ووفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، فإن الجيش أصاب فلسطينيا (لم تسمه) "بعد محاولته تنفيذ عملية طعن بحق جنود إسرائيليين" جنوبي مدينة نابلس.
وفيما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إصابة الفلسطيني بـ"الخطيرة"، تكتم الجيش الإسرائيلي على حالته، مكتفيا بالقول إنه "حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة، جنوبي نابلس".
في هذه الأثناء، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشاب فلسطيني ملقى على الأرض وهو ينزف دما وفي محيطه عدد من الجنود الإسرائيليين.
وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية انتقدت سرعة إطلاق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين لاتهامهم بمحاولات الطعن أو الدهس، واصفة ما يحدث بعمليات "الإعدام" من قبل جيش الاحتلال.
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