شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يُدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء الثلاثاء، أن التحالف بقيادة المملكة اعترض ودمر طائرتين دون طيار،أطلقتهما ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران نحو مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن اعتراض الطائرتين خلف تناثر شظايا على منطقتين سكنيتين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

كان التحالف قال الشهر الماضي، إنه هاجم كهفين لتخزين طائرات دون طيار، في إطار عملية أطلقها في يناير (كانون الثاني) لتدمير قدرات الحوثيين في مجال الطائرات دون طيار.