شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يُدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء الثلاثاء، أن التحالف بقيادة المملكة اعترض ودمر طائرتين دون طيار،أطلقتهما ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران نحو مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن اعتراض الطائرتين خلف تناثر شظايا على منطقتين سكنيتين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
كان التحالف قال الشهر الماضي، إنه هاجم كهفين لتخزين طائرات دون طيار، في إطار عملية أطلقها في يناير (كانون الثاني) لتدمير قدرات الحوثيين في مجال الطائرات دون طيار.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يُدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.