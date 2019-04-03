شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي يحدد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في حضرموت والان مع التفاصيل
قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحصر وتحديد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في محافظة حضرموت تمهيدا لتنفيذها.
وكتب البرنامج السعودي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "تعد مشاريع الكهرباء في اليمن حاجة ملحة للكثير من المحافظات اليمينة التي تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء، ومنها محافظة حضرموت".
وتابع: "على ذلك قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحصر وتحديد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في المحافظة تمهيداً لتنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي يحدد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.