شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي يحدد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في حضرموت والان مع التفاصيل

قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحصر وتحديد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في محافظة حضرموت تمهيدا لتنفيذها.

وكتب البرنامج السعودي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "تعد مشاريع الكهرباء في اليمن حاجة ملحة للكثير من المحافظات اليمينة التي تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء، ومنها محافظة حضرموت".

وتابع: "على ذلك قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحصر وتحديد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في المحافظة تمهيداً لتنفيذها".