شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة احتياجات كهرباء ساحل حضرموت للوقود والان مع التفاصيل

التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، الثلاثاء مع المدير العام للكهرباء المهندس مازن بن مخاشن والمدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري.

وناقش اللقاء احتياجات الكهرباء للوقود بما من شانه استقرار خدمات الكهرباء في مناطق ساحل حضرموت.

وأشاد بن حبريش بالجهود المبذولة من الجهات المختصة كافة، في التغلب على الإشكاليات التي تواجه خدمات التوليد الكهربائي وتوفير متطلباته مشددا على اهمية مضاعفة الجهود باتجاه تحسين خدمات الكهرباء خلال الفترة القادمة

وأكد وكيل أول حضرموت على ضرورة وضع خطة متكاملة تسهم في تحسين خدمات الكهرباء خلال شهر رمضان القادم موضحا أن السلطة المحلية حريصة على دعم كل الجهود الهادفة تحسين المنظومة الكهربائية وكذا تلبية احتياجات السوق المحلي من المحروقات.