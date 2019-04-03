شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية تتفقد وادي غرير لبحث شكاوي المواطنين بالمكلا والان مع التفاصيل

قامت لجنة من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى وادي غرير بمديرية أرياف المكلا لبحث شكاوي المواطنين والتعرف عن قرب على أبرز المعوقات التي تواجههم.

وتفقدت اللجنة، موقع الشكوى المقدمة من قبل بعض المواطنين المدعين بتضررهم من أعمال التعدين (غرابيل - كسارات)، والتي لم تعمل بالوادي إلى يوم نزول اللجنة منذ إبرام العقود خلال هذا العام، نظرا للتجهيز واستيراد للمعدات عبر المنافذ البرية و ميناء المكلا و تعتبر هذه المواقع المرخصة بعقود الامتياز بعد ما استوفت جميع المتطلبات من الرأي البيئي من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة ساحل حضرموت .

وأخذت اللجنة البيانات الحقلية وركزت على الضرر الواقع على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار المسافة بين الحقول والمساكن والغطاء النباتي إن وجد بالوادي، وكذلك اتجاه الرياح و كيفية الاستفادة من عملية التغذية المائية للحقل المائي في حالة الاستغلال للركام الودياني و حسب الطرق الفنية المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت لمثل هذه الأعمال التعدينية بالوديان و الاستفادة للتغذية المائية أثناء الأمطار و السيول .

خلال عملية التفقد، لم تلاحظ اللجنة أي أثر للشروج او الأراضي الزراعية و تم تسجيل جميع البيانات على الواقع ، ورافق اللجنة مجموعة من الأهالي في أسفل الوادي.