التايمز: اتهامات بالإرهاب لبريطاني قاتل مع الأكراد ضد داعش

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة التايمز تقريرا حول توجيه اتهامات قضائية لمواطن بريطاني يدعى إيدان جيمس بعد عودته لبلاده عام 2017، بتهمة قتاله في صفوف تنظيم واي بي جي الكردي ضد تنظيم "داعش".

وقالت الصحيفة أن "جيمس أوضح نيته في منشورات بثها على حسابه على موقع فيسبوك لكن عندما عاد إلى بريطانيا اعتقل ثم حولته المحكمة لبرنامج مكافحة الإرهاب وهو برنامج توعية حكومي".

واضافت أن "جيمس قام بالعودة إلى سوريا في وقت لاحق من دون أن تتخذ الحكومة ضده أي إجراء بعدما أخطر مراقبيه ضمن البرنامج أنه ينوي القيام بذلك لكن أيا منهم لم يفعل شيئا".



واشارت الصحيفة إلى "أعضاء البرنامج الحكومي قاموا بزيارة منزل جيمس بعد عدة أشهر من اعتقاله بهدف إعادة بعض مقتنياته التي كانت قيد المصادرة وبينها جواز السفر الخاص به ولاحظوا حينها انه قام بإطلاق لحيته كما لمحوا نسخة من القرآن فوق المنضدة".

وتابعت أن "أفراد الشرطة البريطانية اتصلوا به وحاولوا إقناعه بالعودة إلى البلاد مدعين أن والدته تشعر بالقلق عليه لكنه لم يستجب".

