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علق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لافتات في شتى أرجاء إسطنبول تحمل عبارة "شكرًا إسطنبول، لقد فزنا ببلدية القلوب".
وتقول صحف تركية، إن تعليق هذه اللافتات يأتي في الوقت الذي يستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم اعتراضات على بعض نتائج الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا في تركيا.
وتشير الصحف التركية ومنها وكالة الأناضول إلى فوز مرشح الشعب الجمهوري برئاسة بلدية إسطنبول، غير أن حزب العدالة والتنمية شرع في نشر لافتات تضم صور مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول الذي جاء في المرتبة الثانية، بن علي يلدرم، بشكل مكثف، بحسب وسائل اعلام تركية.
وتوجد هذه اللافتات على بعض الجسور العلوية، وعلى الجسور الأخرى حيث تم تعليق لوحات تتناول أنشطة بلدية إسطنبول خلال الفترة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب أردوغان يعترض على نتائج الانتخابات ويعلق لافتات في شوارع اسطنبول/ صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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