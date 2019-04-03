تقرير بريطاني: تنظيم أكثر ذكاءً من داعش يسيطر على مساحات واسعة في سوريا

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "آي" البريطانية، الاربعاء، تقريرا حمل عنوان "كيف تسيطر دولة إسلامية أكثر ذكاءً على مساحات كبيرة في سوريا بكل هدوء"؟ في اشارة الى تنظيم "هيئة الشام" في سوريا.

وقال تقرير الصحيفة، إن هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف في السابق جبهة النصرة و كانت بشكل رسمي جزءا من تنظيم القاعدة تمكنت في الفترة التي انشغل فيها العالم بقتال تنظيم داعش من ضرب جذورها عميقا في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا و يعيش تحت حكمها 3 ملايين شخص.



وأوضح التقرير أن الهيئة بعدما أتمت السيطرة على معاقل آخر تنظيم معارض في محافظة إدلب سيطرت بالكامل على كل شيء هناك سواء الجامعة التي يرتادها نحو 6 آلاف طالب أو كل الدوائر الحكومية الأخرى.

ويعتبر التقرير أنه تماما كما فعل تنظيم داعش تفعل هيئة تحرير الشام في سعيها لتأسيس دولتها الخاصة، مضيفا أن الهيئة كانت عملية وتحالفت مع التنظيمات المعارضة الأخرى عندما كانت بحاجة لذلك لكنها في نفس الوقت أظهرت انتهازية سياسية فنقضت على هذه الجماعات المسلحة وسيطرت عليها عندما سمح لها الوضع في الداخل السوري أو على الساحة العالمية.