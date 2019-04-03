الملك سلمان يزور المنامة الأربعاء ويجري مباحثات مع العاهل البحريني

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، زيارة "أخوية" إلى مملكة البحرين، يجري خلالها عدة مباحثات لتعزيز العلاقات بين الرياض والمنامة، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلن الديوان الملكي في البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيكون في مقدمة مستقبلي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدى وصوله إلى المنامة.

ومن المنتظر أن يجري خادم الحرمين الشريفين والعاهل البحريني مباحثات تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين ، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والخميس الماضي، قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة رسمية إلى تونس، ترأس خلالها وفد السعودية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين، والتي عقدت الأحد.

وفي فبراير/شباط الماضي، زار العاهل السعودي، مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث شارك في القمة العربية-الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.