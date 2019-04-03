صحيفة تتساءل: أما آن الوقت لإيران أن تحترم الغير حتى تلقى احترامهم؟

كتبت صحيفة إماراتية، إن الإدارة الأميركية تتجه إلى فرض عقوبات إضافية على إيران في مايو المقبل، مؤكدة الهدف الذي لم يتغير منذ الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي، وهو دفع هذا النظام إلى تغيير سلوكه العدائي تجاه جيرانه، والمنطقة عموماً، التي تعيش حال عدم استقرار بسبب تدخلاته التي لا تتوقف عبر أذرعه الإرهابية.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أنه بدلا من قيام النظام الإيراني بتصحيح سياساته، عبر إنهاء دعمه للميليشيات الإرهابية، والتركيز على الإصلاحات في الداخل الذي يعاني اجتماعياً، على وقع تدهور الاقتصاد، وانهيار العملة.. ينبري النظام إلى تحميل الآخرين مسؤولية فشله، من دون أي استعداد لمواجهة سياساته الخاطئة.

وأوضحت أنه لا أحد يحبّذ العقوبات، لكنها محاولة لدرء خطر أكبر وواضح متمثل بصواريخ باليستية، وبرنامج نووي مشبوه، وسياسات قائمة على دعم مرتزقة إرهابيين في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وصولاً إلى أفغانستان، ناهيك عن التهديدات والعمليات التي ضربت أكثر من مدينة أوروبية.

وذكرت أنه بالأمس كان العنوان البارز لأحد لقاءات مجلس الأمن التدخلات المستمرة من إيران في اليمن ودعمها لميليشيات الحوثي، من خلال تهريب الأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق السريعة المفخخة. وبالأمس أيضاً كشف النقاب عن مصنع صواريخ سري جديد لـ" حزب الله "- ذراع إيران الإرهابية في لبنان-.

وقالت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها كل يوم تتكشف حكاية عن تدخل هنا واعتداء هناك.. متسائلة أما آن الوقت لإيران أن تحترم الغير حتى تلقى احترامهم؟.