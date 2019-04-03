بعد مغادرته الصف العربي.. تميم يهرول إلى الأتراك ليقدم فروض الولاء والطاعة

بعد أقل من يومين على التصرف الصبياني لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عندما غادر مقر انعقاد القمة العربية بالعاصمة التونسية، قبل انتهاء أعمال جلستها الافتتاحية خلال كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، هرول الذليل إلى الأتراك ليقدم فروض الولاء والطاعة، وتوثيق المزيد من العلاقات الآثمة.

وبمجرد عودته من تونس، وجه تميم العار أتباعه لعقد مزيد من التحالفات وتوثيق العلاقات مع تركيا، إذ سارع أحمد بن عبدالله بن زيد رئيس مجلس الشورى القطري، للقاء حميمي مع فكرت أوزار سفير تركيا لدى الدوحة.

وكالة الأنباء الرسمية القطرية إحدى أبواق الحمدين احتفت بدورها باللقاء الذي جمع محوري الشر قطر وتركيا، الثلاثاء، مشيرة إلى أنهما بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال البرلماني، كما استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اللقاء الذي جمع ممثلين عن قطر وتركيا يأتي بعد يومين فقط، من انتقادات حادة تلقاها الأمير الصغير، بسبب هروبه المفاجئ من القمة العربية الأخيرة التي انعقدت بتونس، والتي انتقد فيها عدد من الزعماء العرب تدخلات تركيا وإيران في الشؤون الداخلية العربية.

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وتسببت الأفعال الصبيانية لتميم العار، عندما غادر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس، حالة من الجدل والبلبلة، خاصة أنه ترك الزعماء العرب دون إلقاء كلمته، فيما وصف البعض هذا التصرف بعدم احترام بقية القادة العرب.

ويظهر أن تميم العار لم يستطع تحمل كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي عرى فيها جرائم نظام الحمدين، وتعاونه مع تركيا وإيران من أجل تحقيق أطماعهما في السيطرة على مقدرات الدول العربية، ليغادر مهرولا نحو طائرته عائدا إلى دويلته المعزولة.

وعقب عودة تميم بن حمد إلى بلاده، قالت وكالة الأنباء القطرية إن أميرهم الصغير غادر مدينة تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين"، دون الكشف عن سبب مغادرة قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية.

لكن بوق الحمدين أشارت إلى أن تميم بعث "ببرقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس".