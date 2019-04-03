مرشح للرئاسة يعد الأميركيين بألف دولار شهريا!

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: وسط تزاحم السياسيين الديمقراطيين على تقديم ترشيحهم للانتخابات الرئاسية عام 2020، يقترب اندرو يانغ المرشح المجهول رويدا رويدا، والذي اشتهر بوعوده المالية من حجز مكان له في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي.

يانغ (44 عاما) والمولود لأبوين مهاجرين من تايوان، تمكن من جذب الانتباه بواسطة امرين اثنين، أولهما افتقاره الكامل الى التجربة السياسية بحكم عدم شغله أي منصب رسمي سابقا، والثاني تعهده بتقديم راتب شهري بقيمة الف دولار الى جميع الاميركيين البالغين.

تبرعات بمليوني دولار

لكن المرشح الذي لطالما استبعدت وسائل الاعلام أي حظوظ له في الوقوف الى جانب المرشحين الديمقراطيين في المناظرات التمهيدية، كشف ان حملته الانتخابية تمكنت من جمع ما يقارب مليوني دولار من أكثر من ثمانين الف متبرع في الولايات المتحدة.

خشيته على اميركا دفعته للترشح

ويُعطي المرشح يانغ أهمية كبيرة للاقتصاد، وهو يعتبر، "ان ترشحه للرئاسة جاء بسبب خشيته على بلده، فالتقنيات الحديثة - الروبوتات والبرامج والذكاء الاصطناعي – دمرت أكثر من 4 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، وفي الأعوام الخمسة إلى العشرة القادمة، ستقضي على ملايين الوظائف، ما يعني ان ثلث العمال الأميركيين سيتعرضون لخطر البطالة الدائمة. وهذه المرة، لن تعود الوظائف".

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تغييرات غير مسبوقة

لا ينفي يانغ عدم معرفته بالسياسة، وهو يقدم نفسه على انه رجل اعمال يفهم بالاقتصاد، ووفق خبرته في هذا المجال يعتقد ان المرحلة الحالية تتطلب اجراء تغييرات غير مسبوقة، ومن ضمن هذه التغييرات إعطاء جميع البالغين الاميركيين الف دولار شهريا لتمكينهم من دفع فواتيرهم، وتثقيف أنفسهم، وبدء أعمال تجارية، والمحافظة على صحة جيدة، وقضاء بعض الوقت مع أطفالهم الى جانب رعاية أحبائهم.

شروط الترشح

ومع نجاحه في الحصول على مليوني دولار من قبل 87,492 متبرعا، لم يعد مستحيلا على يانغ منافسة مرشحين من طينة بيرني ساندرز، وجو بايدن –بحال ترشح-، وكامالا هاريس، وبيتو اوروك، واليزابيث وورن، وتولسي غابارد وغيرهم.

بحسب شروط اللجنة الوطنية الديمقراطية لقبول الترشيحات يتعين على الراغبين بحجز مقعد لهم في الانتخابات التمهيدية الحصول على دعم واحد بالمئة على الأقل من الذين يشاركون في استطلاع الرأي، وذلك في ثلاثة استطلاعات على الأقل، أو تلقي تبرعات على الأقل من حوالي 65000 متبرع فردي، ومن 200 متبرع وما فوق في كل ولاية، وان يحصل على هذا الرقم في عشرين ولاية على الأقل، وقد حصل يانغ في شهر فبراير الماضي على تأييد 1% في استطلاع لجامعة مونماوث.