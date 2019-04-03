غوايدو: لا شيء سيوقفنا بعد رفع الحصانة البرلمانية عني

اسماء السيد - كراكاس: قال المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الثلاثاء إن "لا شيء سيوقفنا"، وذلك بعدما رفعت الجمعية التأسيسية الحصانة البرلمانية عنه، وهو ما يتيح مواصلة الإجراءات القانونية ضده.

وقال غوايدو في خطاب أمام مؤيديه وعدد من الصحافيين "الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا"، مضيفًا "ليست هناك عودة إلى الوراء".

