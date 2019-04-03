مقتل ابن رئيس جهاز المخابرات البريطاني بحادث غامض

وقالت الشرطة البريطانية إن سان يانغر، البالغ من العمر 22 عاما، لقي حتفه في حادث سير داخل مزرعة خاصة في أسكتلندا.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة أن نجل رئيس جهاز المخابرات البريطانية الذي يدرس بجامعة إدنبرة، فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.
وقالت شرطة أسكتنلدا إنها تتعامل مع وفاته سان يانغر باعتبارها غير مفسرة، لكن لا يبدو أن ملابساتها مثيرة للريبة.
وأضافت الشرطة: "طلبت الأسرة (احترام) خصوصيتها، وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به".
وتولى والده أليكس يانغر (55 عاما) منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2014، وهو خبير في مكافحة الإرهاب وعمل في السابق في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.
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