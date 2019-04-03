دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters زعيمة للمنبوذين في الهند تقول إن انتشار تماثيلها يعكس إرادة الشعب

نيودلهي (رويترز) - أبلغت زعيمة قوية لطبقة المنبوذين في الهند محكمة يوم الثلاثاء بأن إقامة عشرات التماثيل لها يعكس إرادة الشعب لتكريمها وغيرها من أفراد أدنى طبقات الهندوس في المجتمع.

وتعد كوماري مياواتي أيقونة طبقة الداليت وتولت أربع مرات منصب حاكم ولاية أوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان وشنت حملة نشطة للدفاع عن حقوق المقهورين ووعدت بكسر هيمنة الطبقات العليا على السياسة في الهند.

وأنفقت، بحكم منصبها كحاكمة للولاية، ملايين الدولارات على ساحات تذكارية تضم تماثيل بالحجم الطبيعي من الرخام والحجر الرملي لأفيال، وهي شعارها الحزبي، ولنفسها مستلهمة شخصيات من التاريخ كانت تبني النصب التذكارية لتخليد ذكرها.

وقالت مياواتي، التي أنهت آخر فترة ولاية لها في عام 2012 لكنها تسعى للقيام بدور رئيسي على مستوى البلاد في الانتخابات العامة المقررة هذا الشهر، إن التماثيل أقيمت بتأييد من النواب الذين أرادوا تكريم زعيمة من الطبقة الدنيا.

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وأضافت في بيان أرسلته لمحكمة تدرس طلب منتقديها السماح بهدم التماثيل باعتبارها إهدارا للمال العام "لا يمكنني بالتأكيد مخالفة رغبات المشرعين في الولاية".

وتقود كوماري مياواتي حزب باهوجان ساماج الذي دخل في تحالف مع جماعة محلية لتحدي حكم حزب باهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقررة يوم 11 أبريل نيسان.

ووصفت الدعوى المقامة ضدها بأنها ذات دوافع سياسية. وقالت في البيان إن الساحات التذكارية التي أقامتها اصبحت مركز جذب للسياح وتدر تذاكر دخولها إيرادات هائلة على الولاية كل يوم.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)