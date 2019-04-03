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نقابة الصحفيين: السكوت على الكيانات الوهمية سيقضى على ما تبقى من المهنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مسئولية المجلس الآن هى محاربة الكيانات الوهمية ومخاطبة الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات ضد كل من يزاول مهنة الصحفى و هو "غير صحفى" .

 

وأضاف حسين الزناتى فى تصريحات له، أنه جاء الوقت لمواجهة ظاهرة من ينتحلون صفة صحفى، وهم لا ينتمون إلى عضوية نقابة الصحفيين، أو يمارسون المهنة فى صحف معتمدة بالنقابة، متابعا: "هذه الظاهرة أصبحت فيروس دخل الكيان الصحفى والسكوت عليه سيقضى على ما تبقى من المهنة، الموضوع مرتبط فعلا بكرامة الصحفى و شكله".

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وشدد الزناتى على أن نقابة الصحفيين هى الباب الشرعى لعمل الصحفى وأن الجمعية العمومية الأخيرة بالنقابة قد أصدرت قرارا واضحاً فى هذا الشأن لمواجهة هذه القضية التى باتت بالفعل تهدد المهنة  وتجعل مدعى المهنة فى مكانة واحدة  مع أصحابها الحقيقيين .

 

 

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