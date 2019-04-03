شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."تشريعية البرلمان" تنتهى من جمع وتبويب مقترحات بشأن التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من عملها اليوم الأربعاء، لجمع وتبويب المقترحات الواردة بشأن التعديلات الدستورية، لتبدأ بعدها اللجنة التشريعية مناقشة مواد التعديلات الدستورية مادة مادة، بعد أن يتم توزيع تقرير اللجنة الفرعية لأعضاء اللجنة، ثم تبدأ اللجنة بعد ذلك خلال الأسبوع القادم عملية الصياغة النهائية لمسودة التعديلات الدستورية، والتى سيتم مناقشتها خلال الجلسات البرلمانية القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال .

الجدير بالذكر أن اللجنة عقدت عدد من الاجتماعات لاستكمال جمع وتبويب المقترحات الواردة بشأن التعديلات الدستورية التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية على مدار الأسبوعيين الأخيرين، برئاسة الدكتور على عبد العال، كما تجمع اللجنة وتبوب المقترحات المقدمة من النواب والمواطنين والجهات، التى تلقتها مكتوبة من بعضهم.

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ويشار إلى أن إجمالى ساعات العمل بجلسات الحوار المجتمعى والتى ترأسها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بلغت نحو 20 ساعة عمل، فضلا عن عقد جلستين مطولتين مع نواب المحافظات بأنحاء الجمهورية .