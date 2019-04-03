كتب- حسن محرم
عندما تشاهد شبكة cnn الأمريكية وتندهش من وجهة نظر المحللين الذين يظهرون على شاشتها ويحاولون الترويج لقطر، فلا تندهش، فهؤلاء- وفقا لنجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- لديهم علاقات سرية مع قطر، تجمع بين المؤسسية والمالية.
شبكة "كونسرفاتيف ريفيو" الأمريكية كشفت عن أن العديد من خبراء الأمن القومي الذين يعملون مع شبكة "cnn" الأمريكية لديهم علاقات سرية مع نظام قطر القمعي.
وأوضح الموقع أن الكثير من خبراء الأمن القومي المزعومين في شبكة "cnn الأمريكية، الذين تروهم ليلا ونهارا على الشبكة، لديهم علاقات مباشرة مع قطر، الممولة للإرهاب...
كانت هذه تفاصيل خبر قنوات مأجورة.. CNN تلحق بـ BBC في علاقتها بقطر والإخوان بشهادة نجل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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