لماذا تخلى بوتفليقة عن الزي الرسمي وظهر بالجلابية خلال استقالته؟

كتبت- أماني إبراهيم

تخلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الزي الرسمي، في آخر ظهور له كرئيس لجمهورية الجزائر، حيث ظهر خلال تسليمه رسالة الاستقالة، إلى رئيس المجلس الدستوري، بزي غير رسمي يشبه العباءة.

"حدود بلاد البربر تبتدئ حيث الرجال يرتدون البرنوس وتنتهي حيث الناس لا يأكلون الكسكسي" هذه الجملة الذي كتبها ابن خلدون في كتابه «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر» قد طبقها بوتفليقة بظهوره الأخير باللباس التقليدي للأمازيغ الذي تنحدر أصوله منها.

هذا الزي الذي ظهر به يسمى «البرنس» او «البرنوس التقليدي» وهو لباس رجالي...