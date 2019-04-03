كتب -رضا حبيشى
كشفت مصادر مسئولة، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل طالب قيادات السكة الحديد بالاكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم، وتسليم باقى السيارات، حيث كان بحوزة كل نائب من نواب رئيس هيئة السكة الحديد سيارتين، بجانب ثلاث سيارات لتحركات رئيس الهيئة.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن وزير النقل نقل هذه التوجيهات إلى قيادات السكة الحديد خلال اجتماعه الأخير معهم، مطالبا بالترشيد فى الإنفاق، كما وجه بعدم صرف أى حوافز أو مكافآت من الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل للعاملين فى مكتب الوزير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بالإكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.