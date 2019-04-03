قاطيشا استقبل وفودا من بلدات عكارية عدة

استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا في مكتب "القوات اللبنانية" في منيارة - عكار، في حضور منسق "القوات" في عكار عامر مخول ومدير مكتبه جان حنا، وفودا من بلدات عكارية عدة، تناولت معه شؤونا عامة ومطالب حياتية وسبل تقديم الخدمات لأبناء عكار بشكل أفضل.
ووعد النائب قاطيشا الفاعليات العكارية والوفود "بتلبية ما أمكن من مطالب في خدمة الهدف الأسمى، وهو بناء الدولة القادرة على ضمان عيش كريم لجميع مواطنيها وحتى في الأطراف"، ووضع كل إمكاناته بيد المواطن العكاري، وعرض المشاريع التي يبحثها في سبيل تنمية القطاعات الحيوية في عكار.
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